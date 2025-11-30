Возле оккупированного Бердянска взорвали два автомобиля "кадыровцев", – ГУР

На территории временно оккупированного Бердянского района в Запорожье прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что украинские разведчики совместно с движением сопротивления провели там успешную операцию против подразделения "Ахмат".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР).

Что произошло под Бердянском?

Украинские партизаны установили, что подразделения "кадыровцев" организовали схему продажи похищенного топлива. По их данным, дизельное топливо оккупанты реализовывали в одной и той же точке на трассе вблизи Бердянска.

После минирования места "торговли" в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва,

– рассказали в ГУР.

После первого взрыва российские военные, которые находились на месте, запаниковали: те, кто остался живым, убежали. Впоследствии к точке, где происходили махинации с дизельным топливом, прибыл другой вражеский пикап – в этот момент произошел второй взрыв.

Как следствие, было успешно поражено два автомобиля, на которых передвигались оккупанты из российского подразделения "Ахмат". Количество потерь среди личного состава врага пока уточняется.

