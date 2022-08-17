Склады, штабы, коммуникации: военный эксперт назвал самые лакомые куски росармии в Крыму

Случаи "хлопков" во временно оккупированном Крыму учащаются и, вероятно, такая тенденция будет продолжаться. Ведь на полуострове еще немало потенциальных целей.

После оккупации Крым превратили в сплошную военную базу

Кроме авиабазы ​​в Бельбеке, уничтожение которой возможно вслед за аэродромами "Саки" и "Гвардейское", в Крыму еще есть места для потенциальной поставки "хлопка" россиянам. Об этом 24 каналу рассказал журналист, военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Он объяснил, что после аннексии полуострова оккупанты превратили его в сплошную военную базу. Там очень большое количество объектов из категории первой важности, а также с 2014 года базируется 22-й армейский корпус, силы которого сейчас брошены на Херсонское и Запорожское направления.

Первой важной целью, по словам Каткова, является база военно-морских сил черноморского флота россии в оккупированном Севастополе.

За ней идут склады боеприпасов, подобные тому, на котором 16 августа около Джанкоя часами детонировали снаряды. Речь идет о тех, что расположены на "глубокой линии" – на дистанции около 200 километров от линии разграничения.

Следующими на очереди являются сверхглубокие важные штабы, например, штаб 22-го армейского корпуса, если он еще расположен в оккупированном Крыму, а не был переброшен, к примеру, под Херсон или Мелитополь.

"И наконец-то остаются коммуникации – железнодорожные станции, развязки. Но это уже на этапе, который будет предшествовать сухопутной операции по освобождению Крыма. То есть не в ближайшие дни", – подытожил Катков.

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Напомним, ранее военный эксперт объяснял, почему повреждение или уничтожение крымского моста сейчас не в приоритете. По его словам, эта переправа не единственная возможность россиян доставить технику и войска на территорию полуострова.​