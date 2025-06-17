О взрывах в Чернигове и Киеве появилась информация после в 3:30. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и местные телеграмм-каналы.

Актуально По всей Украине объявили воздушную тревогу: Россия в очередной раз запустила "Шахеды" и ракеты

Взрывы в Киеве и Чернигове: что известно

После 3:30 Воздушные силы сообщили о движении ракет на Черниговщину. Оттуда они начали заходить в Киевскую область. Также в столичный регион ракеты залетали из Черкасской области. Часть летела непосредственно на Киев.

Сначала взрывы прогремели в Чернигове. По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в окрестностях города зафиксирован взрыв крылатой ракеты.

Впоследствии появилась информация о взрывах и работе ПВО в Киеве. В то же время ракеты продолжали двигаться на столицу.

Сейчас официальной информации о последствиях взрывов нет.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Добавим, что этой ночью Россия также била "Шахедами". Что касается ракет, то, по данным мониторинговых ресурсов, происходили пуски ракет Х-101/Х-555 и "Калибров".

Большинство из них летели именно на Киев. После полуночи здесь прозвучали первые взрывы. В результате в столице возникли пожары и повреждены дома. По последним данным, известно о по меньшей мере 16 пострадавших.