Об опасности сообщили ориентировочно в 8:35 30 сентября. Уже в 8:46 местные телеграм-каналы написали о взрывах, пишет 24 канал.

Под ударом были южные и центральные регионы Украины: что известно об атаке "Шахедами" 28 сентября

Что известно о взрывах в Одесской области

Предварительно взрыв в Южном,

– написало издание "Думская".

Однако официально власти не комментировали взрывы.

Отбой воздушной тревоги в регионе раздался ориентировочно в 8:54 30 сентября.

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