В частности, россияне заявляют о якобы "самой масштабной атаке" на Курск. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Дроны атаковали одно из предприятий Ярославской области

Что известно о взрывах в России

Пропагандисты заявляют, что в Курске прозвучало не менее 10 взрывов. Ну и в привычной для себя манере, они заявили, что все цели якобы были сбиты.

Взрывы в Курске: смотрите видео

Уже через некоторое время местные власти сообщили о том, что из-за "профессионализма" российской ПВО, сбитая ракета упала в жилой дом.

Дом в Курске после падения сбитой ракеты / росСМИ

По информации российских СМИ, в девятиэтажном здании выбиты окна и изуродованы балконы. Пожар был ликвидирован. Там добавили, что 15 человек якобы были спасены, еще 30 эвакуированы.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате попадания сбитой ракеты в девятиэтажку, якобы пострадали 13 человек.

Жители 9-этажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенного в загородном лагере,

– сообщил глава администрации Курска Игар Куцак.

Также есть информация о якобы обстреле города Шебекино Белгородской области. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявляет, что якобы есть 5 пострадавших. В части города отсутствует электроэнергия.

К слову, мощный взрыв также прогремел в Ростовской области в нескольких километрах от Персионовки. По информации от местных телеграмм-каналов, там расположена воинская часть.

Пожар вблизи Персионовки / Фото из открытых источников