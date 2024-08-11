Зокрема, росіяни заявляють про нібито "наймасштабнішу атаку" на Курськ. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Росії

Пропагандисти заявляють, що в Курську пролунало щонайменше 10 вибухів. Ну і у звичній для себе манері, вони заявили, що всі цілі буцімто було збито.

Вибухи у Курську: дивіться відео

Вже через деякий час місцева влада повідомила про те, що через "професіоналізм" російської ППО, збита ракета впала житловий будинок.

Дім в Курську після падіння збитої ракети / росЗМІ

За інформацією російських ЗМІ, в дев'ятиповерховій будівлі вибиті вікна та понівечені балкони. Пожежу було ліквідовано. Там додали, що 15 людей нібито було врятовано, ще 30 евакуйовано.

Губернатор Курської обалсті Алєксєй Смірнов повідомив, що внаслідок влучання збитої ракети у дев'ятиповерхівку, нібито постраждали 13 людей.

Мешканці 9-поверхового будинку будуть евакуйовані до пункту тимчасового розміщення, розташованого у заміському таборі,

– повідомив голова адміністрації Курська Ігарь Куцак.

Також є інформація про буцімто обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області. Місцевий губернатор В'ячєслав Гладков заявляє, що нібито є 5 постраждалих. В частині міста відсутня електроенергія.

До слова, потужний вибух також пролунав у Ростовській області за декілька кілометрів від Персіоновки. За інформацією від місцевих телеграм-каналів, там розташована військова частина.

Пожежа поблизу Персіонівки / Фото з відкритих джерел