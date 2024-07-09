Об этом в сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, подчеркнув, что у России нет мощностей, чтобы прикрыть от ударов все объекты углеводородной отрасли.

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Мощная атака дронов на Россию

Свитан отметил, что нужно выжечь объекты российской углеводородной отрасли. Ведь она дает врагу основную долю валютной выручки. И потом на эти средства они покупают себе рекрутов и технику, а также производят вооружение.

Он заметил, что такие атаки очень действенные, поэтому их нужно масштабировать, увеличив количество, а также расширить территорию, начиная от Новороссийского терминала и заканчивая Мурманскими портами.

Россиянам нечего противопоставить этим атакам,

– заявил полковник запаса.

Потому что, объяснил он, у России нет и не будет в ближайшие много лет такого количества зенитно-ракетных комплексов и систем прикрытия с воздуха. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, нет таких мощностей, чтобы прикрыть все емкости в этой стране-"бензоколонке".

Удар по "Охматдету"

Полковник запаса отметил, что ракета Х-101 очень четко прочитывается на кадрах и очевидно, что она шла под углом 60 градусов на цель после сделанной "горки". Поэтому можно со 100-процентной уверенностью говорить, что именно "Охматдет" был ее целью. К тому же это точная ракета.

По его словам, участвовавшие в этом ударе россияне, начиная от Путина и заканчивая летчиком, который сбрасывал ракету с Ту-95, прекрасно знали, куда она попадет. Это показательный террористический акт, чтобы "подсветить" требования по капитуляции Украины.

Путин действует по шаблону,

– отметил Свитан.

Ведь, добавил военный эксперт, российский диктатор уже неоднократно прибегал к террористическим ударам с подобной целью.