Про це у зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, наголосивши, що Росія не має потужностей, щоб прикрити від ударів усі об'єкти вуглеводневої галузі.

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Потужна атака дронів на Росію

Світан зазначив, що потрібно випалити об'єкти російської вуглеводневої галузі. Адже вона дає ворогу основну частку валютного виторгу. І потім на ці кошти вони купують собі рекрутів і техніку, а також виробляють озброєння.

Він зауважив, що такі атаки дуже дієві, тому їх потрібно масштабувати, збільшивши кількість, а також розширити територію, починаючи від Новоросійського терміналу й закінчуючи Мурманськими портами.

Росіянам нема чого протиставити цим атакам,

– заявив полковник запасу.

Тому що, пояснив він, у Росії немає й не буде в найближчі багато років такої кількості зенітно-ракетних комплексів та систем прикриття з повітря. По-перше, це дуже дорого, по-друге, немає таких потужностей, щоб прикрити всі ємності в цій країні-"бензоколонці".

Удар по "Охматдиту"

Полковник запасу наголосив, що ракета Х-101 дуже чітко прочитується на кадрах й очевидно, що вона йшла під кутом 60 градусів на ціль після зробленої "гірки". Тому можна зі 100-відсотковою впевненістю казати, що саме "Охматдит" був її ціллю. До того ж це точна ракета.

За його словами, росіяни, які брали участь у цьому ударі, починаючи від Путіна й закінчуючи льотчиком, який скидав ракету з Ту-95, чудово знали, куди вона влучить. Це показовий терористичний акт, щоб "підсвітити" вимоги щодо капітуляції України.

Путін діє за шаблоном,

– зауважив Світан.

Адже, додав військовий експерт, російський диктатор уже неодноразово вдавався до терористичних ударів з подібною метою.