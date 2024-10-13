Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев, заметив, что регулярные взрывы в России четко демонстрируют – Россия имеет проблемы с ПВО. Они не могут все перекрыть.

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В будущем ждем ракеты

Как отметил Матвеев, Россия не имеет аж огромного парка систем ПВО. Значительное количество перебросили для войны против Украины. Кроме того, Путин еще и боится за свои резиденции, поэтому там также размещают различные ЗРК. Стоит добавить к этому большую территорию – и становится понятно, почему Россия не способна себя защитить от ударов.

Украинские дроны теперь прорываются не только для неглубоких ударов по России. Были уже даже атаки по заводу в Татарстане. Там также приходится держать ПВО.

У них также был замысел переместить самолеты на дальние аэродромы. Чтобы дроны попадали в зону ПВО не рядом с самолетами, а на пути к нему. Расчет был такой. Чем дольше дрон летит, чем тяжелее маршрут – тем больше вероятность, что его уничтожат. Но видим, что это не всегда работает,

– сказал Матвеев.

Удары по различным аэродромам или складам с беспилотниками являются чрезвычайно сложными. Не всегда это удается сделать с первого раза. Но Украина продолжает раз за разом уничтожать военные объекты России. Есть надежда, что со временем эффективность таких ударов будет еще лучше. Видно, что план Путина по защите авиации и других объектов проваливается.

России не удается защитить ни нефтебазы, ни нефтеперерабатывающие заводы, ни склады, ни аэродромы. С такими темпами им не удастся этого сделать до конца войны. А вполне может быть ситуация, что в будущем будут прилетать не только дроны, но и ракеты,

– отметил Матвеев.

Ночью 10 октября украинские дроны ударили по аэродрому "Ханская". По данным источников в ГУР, там находились почти 60 различных самолетов и вертолетов. Оккупанты используют этот аэродром для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов.