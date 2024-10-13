Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, зауваживши, що регулярні вибухи в Росії чітко демонструють – Росія має проблеми з ППО. Вони не можуть усе перекрити.

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В майбутньому чекаємо на ракети

Як наголосив Матвєєв, Росія не має аж величезного парку систем ППО. Значну кількість перекинули для війни проти України. Крім того, Путін ще й боїться за свої резиденції, тому там також розміщують ЗРК. Варто додати до цього велику територію – і стає зрозуміло, чому Росія не здатна себе захистити від ударів.

Українські дрони тепер прориваються не лише для неглибоких ударів по Росії. Були вже навіть атаки по заводу в Татарстані. Там також доводиться тримати ППО.

У них також був задум перемістити літаки на дальні аеродроми. Щоб дрони потрапляли в зону ППО не поруч з літаками, а на шляху до нього. Розрахунок був такий. Чим довше дрон летить, чим важчий маршрут – тим більша ймовірність, що його знищать. Але бачимо, що це не завжди працює,

– сказав Матвєєв.

Удари по різних аеродромах чи складах з безпілотниками є надзвичайно складними. Не завжди це вдається зробити з першого разу. Але Україна продовжує раз за разом знищувати військові об'єкти Росії. Є сподівання, що з часом ефективність таких ударів буде ще кращою. Видно, що план Путіна щодо захисту авіації та інших об'єктів провалюється.

Росії не вдається захистити ні нафтобази, ні нафтопереробні заводи, ні склади, ні аеродроми. З такими темпами їм не вдасться цього зробити до кінця війни. А цілком може бути ситуація, що в майбутньому прилітатимуть не лише дрони, а й ракети,

– зауважив Матвєєв.

Вночі 10 жовтня українські дрони вдарили по аеродрому "Ханская". За даними джерел в ГУР, там перебували майже 60 різних літаків та вертольотів. Окупанти використовують цей аеродром для дозаправлення та ракетно-бомбових ударів.