Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что удары по территории России являются вполне легальными. Украина уничтожает объекты, которые враг использует для собственной армии.

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Накладываем "санкции" на Россию

Как отметил Свитан, особенно эффективным был удар по территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в Волгограде. Служба безопасности Украины прекрасно отработала.

Это – наложение "санкций". Это не такие санкции, которые делает международное сообщество, что непонятно на что накладывает. Это – "санкции" на военные объекты. Это – легальные военные цели. Завод "Лукойл" производит топливо для российской армии. А это – наложение "санкций" по топливным терминалам, по нефтеперерабатывающему заводу. "Санкции Малюка". Очень действенные!

– сказал Свитан.

Важно, что на территории России работает не только Служба безопасности Украины. Здесь важную работу выполняет и Главное управление разведки. Уже была информация, что удалось расстрелять пилота стратегического бомбардировщика Ту-95 в Энгельсе.

Не стоит забывать и о недавнем ударе по диверсионно-разведывательной группе в Брянской области. Тогда удалось уничтожить фсбшников.

Работа по уничтожению российской "военщины" на территории России продолжается. И есть уже хорошие результаты,

– подытожил Свитан.

Взрывы в России: кратко