Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що удари по території Росії є цілком легальними. Україна знищує об’єкти, які ворог використовує для власної армії.
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Накладаємо "санкції" на Росію
Як наголосив Світан, особливо ефективним був удар по території нафтопереробного заводу "Лукойл" у Волгограді. Служба безпеки України чудово відпрацювала.
Це – накладення "санкцій". Це не такі санкції, які робить міжнародна спільнота, які незрозуміло на що накладає. Це – "санкції" на військові об'єкти. Це – легальні військові цілі. Завод "Лукойл" виробляє паливо для російської армії. А це – накладення "санкцій" по паливних терміналах, по нафтопереробному заводу. "Санкції Малюка". Дуже дієві!
– сказав Світан.
Важливо, що на території Росії працює не лише Служба безпеки України. Тут важливу роботу виконує і Головне управління розвідки. Вже була інформація, що вдалося розстріляти пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95 в Енгельсі.
Не варто забувати і про нещодавній удар по диверсійно-розвідувальній групі у Брянській області. Тоді вдалося знищити фсбшників.
Робота зі знищення російської "воєнщини" на території Росії триває. І є вже хороші результати,
– підсумував Світан.
Вибухи в Росії: коротко
- В ніч на 3 лютого в Росії горів нафтопереробний завод "Лукойл" у Волгограді. Вже відомо, що вони змушені частково призупинити виробництво.
- Також в Росії стріляли в командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 Стегачова Олега Сергійовича. Він причетний до атак на українські міста.
- Також вдалося знищити ворожу групу співробітників ФСБ, які готувалися до участі в бойових діях проти України. Внаслідок удару ліквідували 18 окупантів.