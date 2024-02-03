Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що удари по території Росії є цілком легальними. Україна знищує об’єкти, які ворог використовує для власної армії.

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Накладаємо "санкції" на Росію

Як наголосив Світан, особливо ефективним був удар по території нафтопереробного заводу "Лукойл" у Волгограді. Служба безпеки України чудово відпрацювала.

Це – накладення "санкцій". Це не такі санкції, які робить міжнародна спільнота, які незрозуміло на що накладає. Це – "санкції" на військові об'єкти. Це – легальні військові цілі. Завод "Лукойл" виробляє паливо для російської армії. А це – накладення "санкцій" по паливних терміналах, по нафтопереробному заводу. "Санкції Малюка". Дуже дієві!

– сказав Світан.

Важливо, що на території Росії працює не лише Служба безпеки України. Тут важливу роботу виконує і Головне управління розвідки. Вже була інформація, що вдалося розстріляти пілота стратегічного бомбардувальника Ту-95 в Енгельсі.

Не варто забувати і про нещодавній удар по диверсійно-розвідувальній групі у Брянській області. Тоді вдалося знищити фсбшників.

Робота зі знищення російської "воєнщини" на території Росії триває. І є вже хороші результати,

– підсумував Світан.

Вибухи в Росії: коротко