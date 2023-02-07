Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, использование БПЛА для нанесения ударов по объектам на линии столкновения не эффективно, а их количество ограничено.

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Россию атаковали советскими беспилотниками

Роман Свитан объяснил, что долетевший до Калуги БПЛА был советского производства и сделан в Харькове. Подобных аппаратов было произведено около 150 единиц, но в Украине осталось несколько десятков. Речь идет о БПЛА ТУ-141 "Стриж".

Они несут действительно фугасную авиабомбу 100 – 120 – это хорошая пятитонная машина, которая еще может взорваться. Использовать его по линии фронта неэффективно – его сразу же собьют,

– сказал Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что на линии фронта сосредоточена вся ПВО России, а там, где произошел "хлопок" систем ПВО не было.

Полковник ВСУ Роман Свитан рассказал, где сосредоточено российское ПВО: смотрите видео

"Почему "Стриж" может дойти и до Калуги, до Энгельса дошел и до Рязани, именно потому, что у них нет ПВО, все ПВО на линии фронта и "Стриж" точно будет сбит. Это большой сарай с крыльями, 14-метровая машина, примерно чуть меньше МИГ-29, то есть он хорошо заметен", – сказал Свитан.

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Он также рассказал, что этот беспилотник неманёвренен, а потому может быть сбит ближайшей зенитной системой. По России же он может свободно летать и наносить удары, куда нужно.

Россия под "хлопками"