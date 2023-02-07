Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, використання БПЛА для завдання ударів по об'єктах на лінії зіткнення не ефективне, а їх кількість обмежена.

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Росію атакували радянськими безпілотниками

Роман Світан пояснив, що БПЛА, який долетів до Калуги був радянського виробництва й зроблений у Харкові. Подібних апаратів було випущено близько 150 одиниць, але в Україні залишилось декілька десятків. Мовиться про БПЛА ТУ-141 "Стриж".

Вони несуть дійсно фугасну авіабомбу 100-120 – це хороша п'ятитонна машина, яка ще й може вибухнути. Використовувати його по лінії фронту неефективно – його одразу ж зіб'ють,

– сказав Роман Світан.

Військовий експерт зазначив, що на лінії фронту зосереджена уся ППО Росії, а там, де сталась "бавовна" систем ППО не було.

Полковник ЗСУ Роман Світан розповів, де зосереджена російська ППО: дивіться відео

"Чому "Стриж" може дійти й до Калуги, до Енгельса дійшов й до Рязані, саме через те, що у них немає ППО, все ППО на лінії фронту й "Стриж" точно буде збитий. Це великий сарай з крилами, 14-метрова машина, приблизно трохи менше МІГ-29, тобто він добре помітний", – сказав Світан.

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Він також розповів, що цей безпілотник неманевровний, а тому може бути збитий найближчою зенітною системою. Натомість по Росії він може вільно літати й завдавати ударів, куди потрібно.

Росія під "бавовною"