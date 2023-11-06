Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что Седово находится в 50 километрах от временно оккупированного Мариуполя.

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"Хлопок" у оккупантов

По словам Петра Андрющенко, поселок Седово был закрыт и превращен в российскую базу. Оккупанты размещались в помещениях пансионатов и рядом обустраивали склады и ремонтные базы для техники.

В один из таких складов пришла "кара небесная". Это важно, поскольку значительная часть грузовиков, которые двигаются через Мариуполь, загружаются именно там (в Седово – 24 Канал),

– отметил советник городского головы.

Взрывы на складах оккупантов в Седово: смотреть видео

Сразу после первых взрывов в Новоазовске исчез свет. Оккупанты не выпускали и не впускали местных жителей даже с пропиской и документами. А по иронии судьбы взрывы гремели именно в пансионате "Дружба".

"Хлопок" в Седово: основные новости