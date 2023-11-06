Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что Седово находится в 50 километрах от временно оккупированного Мариуполя.
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"Хлопок" у оккупантов
По словам Петра Андрющенко, поселок Седово был закрыт и превращен в российскую базу. Оккупанты размещались в помещениях пансионатов и рядом обустраивали склады и ремонтные базы для техники.
В один из таких складов пришла "кара небесная". Это важно, поскольку значительная часть грузовиков, которые двигаются через Мариуполь, загружаются именно там (в Седово – 24 Канал),
– отметил советник городского головы.
Взрывы на складах оккупантов в Седово: смотреть видео
Сразу после первых взрывов в Новоазовске исчез свет. Оккупанты не выпускали и не впускали местных жителей даже с пропиской и документами. А по иронии судьбы взрывы гремели именно в пансионате "Дружба".
"Хлопок" в Седово: основные новости
- К вечеру 5 ноября в местных пабликах писали об очень мощных взрывах. Звуки от детонации были слышны аж в Мариуполе.
- По предварительной информации, в Седово россияне могли ремонтировать вертолеты, которые переместили с Луганского и Бердянского аэродромов после попаданий. Но в любом случае у оккупантов не осталось условно безопасных мест.
- Поражение техники в Седово свидетельствует, что россияне держали в одном месте очень много единиц. Вероятно, теперь они будут перемещать оружие в Таганрог.
- Седово является важной составляющей логистической цепочки российских оккупантов. Особенно после "хлопка" на Крымском мосту движение отрезком Мариуполь – Новоазовск очень загружено.