Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що Сєдове розташоване за 50 кілометрів від тимчасово окупованого Маріуполя.
Дивіться також Серйозна зброя, – Братчук розповів про важливість знищення Чорноморського флоту
"Бавовна" в окупантів
За словами Петра Андрющенка, селище Сєдове було зачинено і перетворено на російську базу. Окупанти розміщувалися у приміщеннях пансіонатів, які розташовані там, і поруч облаштовували склади та ремонтні бази для техніки.
В один з таких складів завітала "кара небесна". Це важливо, оскільки значна частина вантажівок, які рухаються через Маріуполь, завантажуються саме там (у Сєдовому – 24 Канал),
– зазначив радник міського голови.
Вибухи на складах окупантів у Сєдовому: дивитись відео
Одразу після перших вибухів у Новоазовську зникло світло. Окупанти не випускали і не впускали місцевих мешканців навіть з пропискою та документами. А за іронією долі вибухи гриміли саме у пансіонаті "Дружба".
"Бавовна" у Сєдовому: основні новини
- Надвечір 5 листопада у місцевих пабліках писали про дуже потужні вибухи. Звуки від детонації було чутно аж у Маріуполі.
- За попередньою інформацією, у Сєдовому росіяни могли ремонтувати гелікоптери, які перемістили з Луганського та Бердянського аеродромів після влучань. Але у будь-якому разі в окупантів не залишилося умовно безпечних місць.
- Ураження техніки у Сєдовому свідчить, що росіяни тримали в одному місці дуже багато одиниць. Ймовірно, тепер вони переміщатимуть зброю до Таганрогу.
- Сєдове є важливою складовою логістичного ланцюжка російських окупантів. Особливо після "бавовни" на Кримському мосту, рух відрізком Маріуполь – Новоазовськ дуже завантажений.