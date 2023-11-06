Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін сказав 24 Каналу, що Новоазовськ та Сєдове входять у логістичного ланцюга російського військового постачання.
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В межах досяжності "бавовни"
Відомо, що всі вантажі, які приходили до окупованого Маріуполя з Ростовської області Росії й далі йшло на Запорізький та на Вугледарський напрямки, концентрувалось через Новоазовськ та Маріуполь.
Коли в Маріуполі почала траплятися "бавовна", в окупантів ускладнився процес логістичного постачання. А коли "бавовна" почастішала ще й в окупованому Криму, то цей напрямок став ще більше навантажений. На шляху Маріуполь – Новоазовськ постійно фіксуються затори,
– зазначив Забавін.
Якщо раніше влучання відбувались по Маріупольському району, то 5 листопада відбувся історичний момент, адже тепер вся тимчасово окупована територія цього напрямку – в межі досяжності української "бавовни".
"На сьогодні у росіяни немає безпечного місця в Маріупольському та Новоазовському районах для зберігання бойового комплекту та військової техніки, а також особового складу. Ми побачили це на власні очі", – наголосив депутат Маріупольської міськради.
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Ворог зазнав великих втрат
Водночас за попередньою інформацією саме в Сєдовому росіяни ймовірно ремонтували гелікоптери. Саме сюди їх було поспішно переміщено з Бердянського та Луганського аеродромів, які зазнали ударів ракетами ATACMS.
Будемо чекати супутникових знімків, які дадуть розуміння повної картини того, що відбулося,
– зауважив Забавін.
Проте, за його словами, раніше місцеві жителі передавали інформацію щодо переміщення гелікоптерів через узбережжя Азовського моря у напрямку Новоазовська та Бердянська. З цього можна зробити висновки, що ці гелікоптери могли бути зосереджені у місці влучання
Однак з урахуванням того, який потужний вибух стався в Сєдовому, можна припустити, що ворог зазнав великих втрат боєкомплекту та військової техніки. Це означає, що росіяни тримали в одному місці занадто багато озброєння, яке могло вибухнути.
"Так вони вчиняли раніше в Маріуполі, коли вважали, що українська "бавовна" не може туди потрапити. Але після почали розміщувати в Маріупольському районі військову техніку та боєкомплект й особовий склад дуже обережно. А зараз окупантам доведеться все це переміщувати щонайменше у напрямок Таганрога", – підкреслив Дмитро Забавін.
Що відомо про вибухи у Сєдовому
- Ввечері 5 листопада в селищі пролунали такі потужні вибухи, що чутно їх було аж в Маріуполі – на відстані понад 50 кілометрів, та звісно й у населених пунктах, розташованих поблизу.
- Влучання відбулось у склад боєприпасів, які здетонували, і внаслідок цього виник великий спалах. Крім того, за повідомленням телеграм-каналів, завдано удару по ремонтній базі окупантів, де ймовірно ремонтувались гелікоптери.
- Російські воєнкори припустили, що удар по Сєдовому могли завдати далекобійними ракетами Storm Shadow або ATACMS.