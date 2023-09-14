Во временно оккупированном Севастополе люди слышали несколько странных звуков. Это произошло вечером в четверг, 14 сентября.

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Что известно о взрывах в Крыму

Блогер Сергей Стерненко в своих соцсетях прокомментировал информацию о "хлопках".

Сообщают о хлопках в бухте Севастополя,

– написал активист.

Как пишет телеграмм-канал "Крымский ветер", местные жители слышали громкие звуки в Северной стороне. По предварительной информации, они могли слышать, как российские оккупанты запускают ракеты в районе Севастополя.

Что говорят оккупанты

Россиянин Михаил Развожаев, назначенный захватчиками так называемым "губернатором" Севастополя, попытался успокоить население. Он объяснил звуки взрывов "профилактическим гранатометанием".

Громкие звуки в центре города – это флот проводит профилактическое гранатометание в интересах ППДО,

– написал представитель оккупационной администрации.

К слову, ППДО расшифровывается как противоподводно-диверсионная оборона.

Недавно в Севастополе уже были "хлопки"