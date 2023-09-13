Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу о том, что "хлопок" произошел фактически в центре Севастополя, и назвал операцию по поражению флота и портовой инфраструктуры врага "умной и блестящей".

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Боекомплект детонировал 3 часа

Он предположил, что судоремонтный завод в Севастополе был атакован ракетами Storm Shadow, которые запустили с самолетов. Это фактически подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, БДК, судя по спутниковым снимкам, выгорел полностью. К тому же в местных пабликах сообщали, что боекомплект детонировал 3 часа с момента атаки и до утра,

– отметил политтехнолог.

Очень важно, что подлодка, в которую было попадание, является носителем "Калибров". И это подтверждает тот факт, что для Украины приоритетными целями являются именно носители ракет. Именно поэтому раньше были атаки по самолетам, являющимся такими носителями, аэродромам, а также по надводным носителям.

"Эта атака вообще имеет колоссальное значение. Она демонстрирует, что ракеты способны долетать до защищенных бухт Севастополя и уничтожать российские корабли", – заметил Тизенгаузен.

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Нужно закрепить успех

Очень разумно было атаковать судна ночью и в сухих доках, где они стояли на ремонте. Ведь в тот момент на них не было экипажа, который мог бы привести в боевую готовность какое-нибудь оружие и попытаться что-то там сбить.

Конечно, по мнению политтехнолога, россияне вскоре задумают очередной криворукий "удар возмездия". Попытаются усиленно охотиться на украинские самолеты, способные запускать ракеты Storm Shadow. Также оккупанты могут атаковать аэродромы. Но это уже неоднократно было.

"Однако сколько бы ударов по украинской авиации и инфраструктуре не наносили россияне, во время этой операции было поднято в воздух по меньшей мере 5 бортов, которые и запустили 10 крылатых ракет по Севастополю. И этот успех украинских сил нужно закрепить", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! ВДК "Минск" может стать третьим российским крупным десантным кораблем, пораженным украинскими силами. Первые два – "Оленегорский горняк", получивший повреждение 4 августа, и "Саратов", уничтоженный в марте 2022 года.

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