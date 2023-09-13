Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу про те, що "бавовна" сталась фактично в центрі Севастополя, та назвав операцію з ураження флоту та портової інфраструктури ворога "розумною та блискучою".

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Боєкомплект детонував 3 години

Він припустив, що судноремонтний завод в Севастополі було атаковано ракетами Storm Shadow, які запускалися з літаків. Це фактично підтвердили в Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, ВДК, судячи зі супутникових знімків, вигорів повністю. До того ж в місцевих пабліках повідомляли, що боєкомплект детонував 3 години з моменту атаки і до ранку,

– зазначив політтехнолог.

Дуже важливо, що підводний човен, в кий було влучання, є носієм "Калібрів". І це підтверджує той факт, що для України пріоритетними цілями є саме носії ракет. Саме тому раніше були атаки по літаках, які є такими носіями, аеродромах, а також по надводних носіях.

"Ця атака взагалі має колосальне значення. Вона демонструє, що ракети, здатні долітати до захищених бухт Севастополя і знищувати російські кораблі", – зауважив Тизенгаузен.

Політтехнолог оцінив успішність операції в Севастополі: дивіться відео

Потрібно закріпити успіх

Дуже розумно було атакувати вночі і саме в сухих доках, де стояли на ремонті судна. Адже в той момент на них не було екіпажу, який міг би привести в бойову готовність якусь зброю та спробувати щось збити.

Звісно, на думку політтехнолога, росіяни невдовзі замислять черговий криворукий "удар відплати". Спробують посилено полювати за українськими літаками, які здатні запускати ракети Storm Shadow. Також окупанти можуть атакувати аеродроми. Але це вже вони здійснювали неодноразово.

"Однак скільки б ударів по українській авіації та інфраструктурі не завдавали росіяни, однак під час цієї операції було піднято в повітря щонайменше 5 бортів, які й запустили 10 крилатих ракет по Севастополю. І цей успіх українських сил потрібно закріпити", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Зверніть увагу! ВДК "Мінськ" може стати третім російським великим десантним кораблем, який було уражено українськими силами. Перші два - "Оленегорський горняк", який отримав пошкодження 4 серпня, та "Саратов", знищений у березні 2022 року.

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