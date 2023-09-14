У тимчасово окупованому Севастополі люди чули кілька дивних звуків. Це сталося ввечері у четвер, 14 вересня.

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Що відомо про вибухи у Криму

Блогер Сергій Стерненко у своїх соцмережах прокоментував інформацію про "бавовну".

Повідомляють про хлопкі у бухті Севастополя,

– написав активіст.

Як пише телеграм-канал "Крымский ветер", місцеві жителі чули гучні звуки у північній стороні. За попередньою інформацією, вони могли чути, як російські окупанти запускають ракети в районі Севастополя.

Що кажуть окупанти

Росіянин Міхаїл Развожаєв, якого загарбники назначили так званим "губернатором" Севастополя, спробував заспокоїти населення. Він пояснив звуки вибухів "профілактичним гранатометанням".

Гучні звуки у центрі міста – це флот проводить профілактичне гранатометання в інтересах ППДО,

– написав представник окупаційної адміністрації.

До слова, ППДО розшифровується як протипідводно-диверсійна оборона.

Нещодавно у Севастополі вже була "бавовна"