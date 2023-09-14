Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Росія опинилася у цікавому становищі внаслідок ударів по Чорноморському флоту у Севастополі.

Дивіться також Росія програє битву за море․ Як ГУР МО повертали "вишки Бойка" у легендарній спецоперації

Як такі атаки впливають на Кремль

Як наголосив Фейгін, у Кремлі не знають, як правильно реагувати на такі атаки. Адже тут вони можуть і визнати свою слабкість, і підкреслити силу України та її зброї.

Кремль не знає, як на це реагувати. Будеш обурюватися – визнаєш силу української зброї та всього іншого. Не визнаєш? Ну це взагалі не підійде. Не вийде піти проти очевидних речей та сховати правду,

– зауважив Фейгін.

Дивіться розмову з Марком Фейгіним на ютубі 24 Каналу

Найімовірніше, Кремль обрав так звану "середню лінію". Так вони намагаються мати хоча б трішки менш жалюгідний вигляд внаслідок таких атак.

Зверніть увагу! Вранці 14 вересня було чутно вибухи біля Євпаторії. Там внаслідок успішної операції ВМС та СБУ вдалося знищити ворожий комплекс ППО "Тріумф". Для атаки використали дрони та ракети "Нептун".

Атака по Севастополю: коротко