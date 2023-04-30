Скорее всего, базу окупантов в Казачьей Бухте атаковали китайские беспилотники Mugin-5 Pro. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Основные характеристики беспилотника Mugin-5 Pro:

стоимость – около 10 тысяч долларов.

боевая нагрузка – до 20 килограммов взрывчатки;

дальность полета – до 7 часов;

крейсерская скорость – около 100 – 150 километров.

По мнению Свитана, был так называемый рой беспилотников. Некоторые могли работать на отвлечение систем ПВО, а другие проходить. Оптимальный вариант – двойной удар: один вскрыл емкость с топливом, второй его поджег.

"А то, что мы видели, это уже подарок крымским украинцам. Сигнал того, что ВСУ готовятся к движению в Крым. Более того, это уже было успешно подсвечено в эфире военно-политическим руководством", – сказал полковник запаса ВСУ.

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Сломали российскую систему ПВО

Россияне привыкли кичиться своей ПВО, которую "невозможно" обойти. Оказалось, что все вполне реально.

"Они оказались в ловушке собственных иллюзий и собственной подачи информации. Против боевых комаров они, возможно, и применяют какие-то ПВО, там действительно "комар не пролетит". А беспилотник, который стоит до 10 тысяч долларов, спокойно пролетел и выполнил боевое задание", – заметил летчик-инструктор.

Так, была сломана ПВО России, потому что это старые советские системы, преимущества и недостатки которых хорошо известны. Если максимальная система ПВО была в районе Севастопольской бухты, и с ней справились, то можно без проблем сделать это в Москве, на Валдае и Крымском мосту.

"Есть механизмы, которые стоят копейки. Стоимость пяти Mugin составляет 50 тысяч долларов, а сгорело там – на десятки миллионов. Соотношение цифр просто поражает", – подчеркнул Свитан.

Как отреагировали в ГУР

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что "хлопок" в Севастополе является божьей карой, в частности за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей. И эта кара, подчеркнул он, будет продолжительной.

Юсов посоветовал жителям временно оккупированного Крыма в ближайшее время не находиться рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами.

Главному управлению разведки также известно о хищении, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах. А это, конечно, расширяет возможности украинских сил безопасности и обороны.

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