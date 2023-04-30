Найімовірніше, базу окупантів у Козачій Бухті атакували китайські безпілотники Mugin-5 Pro. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор й полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Основні характеристики безпілотника Mugin-5 Pro​:

вартість – близько 10 тисяч доларів.

бойове навантаження – до 20 кілограмів вибухівки;

дальність польоту – до 7 годин;

крейсерська швидкість – близько 100 – 150 кілометрів.

На переконання Світана, був так званий рій безпілотників. Деякі могли працювати на відволікання систем ППО, а інші проходити. Оптимальний варіант – подвійний удар: один розкрив місткість з паливом, другий його підпалив.

"А те, що ми бачили, це вже подарунок кримським українцям. Сигнал того, що ЗСУ готуються до руху в Крим. Ба більше, це вже було успішно підсвічено в ефірі військово-політичним керівництвом", – сказав полковник запасу ЗСУ.

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Зламали російську систему ППО

Росіяни звикли хизуватися своєю ППО, яку "неможливо" обійти. Виявилося, що усе цілком реально.

"Вони опинилися в пастці власних ілюзій і власної подачі інформації. Проти бойових комарів вони, можливо, й застосовують якісь ППО, там справді "комар не пролетить". А безпілотник, який коштує до 10 тисяч доларів, спокійно пролетів і виконав бойове завдання", – зауважив льотчик-інструктор.

Так, була зламана ППО Росії, тому що це старі радянські системи, переваги й недоліки яких добре відомі. Якщо максимальна система ППО була в районі Севастопольської бухти, і з нею впоралися, то далі можна без проблем зробити це у Москві, на Валдаї та Кримському мосту.

"Є механізми, які коштують копійки. Вартість п'яти Mugin становить 50 тисяч доларів, а згоріло там – на десятки мільйонів. Співвідношення цифр просто вражає", – акцентував Світан.

Як відреагували у ГУР

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що "бавовна" у Севастополі є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. І ця кара, наголосив він, буде довготривалою.

Юсов порадив мешканцям тимчасово окупованого Криму найближчим часом не перебувати поруч з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора.

Головному управлінню розвідки також відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах. А це, звичайно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони.

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