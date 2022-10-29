Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что потеря хотя бы одного корабля сильно бьет по Черноморскому флоту.

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Какова была операция в Севастополе

Свитан отметил, что атака, которая была осуществлена в Севастополе, очень хорошо отработана и просчитана людьми, которые ее готовили. Скорее всего, она была многоуровневой.

По его словам, там была воздушная составляющая, то есть БпЛА или ракеты типа HARM, потому что были уничтожены радиолокаторы, в частности, и на кораблях. Также была надводная атака. Речь идет о беспилотниках типа боевых глиссеров.

Военный эксперт не исключает того, что были еще и подводные беспилотники, поскольку было заявлено о повреждении так называемой улавливающей сетки.

Это может быть трехуровневая или четырехуровневая атака – подводная, надводная, воздушная и ракетная одновременно или две или три из этих плоскостей,

– подчеркнул Свитан.

Он отметил, что атаки такого уровеня долго просчитываются и готовятся. Пока никто не заявил о причастности к ее выполнению. Эта атака была примерно такой же, когда несколько месяцев назад ударили ракетами по аэродрому Саки в Крыму.

Это повод для России выйти из зернового соглашения

Свитан подчеркнул, что атака была успешной, поскольку несколько кораблей были по меньшей мере повреждены. Один из них – флагман, который является носителем 8 "Калибров" и был стартовой площадкой для ракет, которые уже несколько месяцев уничтожают украинскую инфраструктуру и убивают наших людей.

По его мнению, эта атака была одним из поводов выхода россиян из зернового соглашения. То есть они выжидали, когда появится какое-нибудь основание, ведь Путину нужно выйти из соглашения до 15 ноября. Глава Кремля хочет, чтобы его уговаривали дальше его продолжать.

То есть ему нужен хоть какой-то козырь, хоть какой-то предмет разговора на G20 и вообще, чтобы с ним кто-то мог по крайней мере говорить,

– объяснил Свитан.

По его словам, если бы не было этой атаки, то в ближайшее время они сами подорвали бы, например, корабль и заявили о выходе из зернового соглашения.

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Могло ли это быть провокацией России

Свитан отметил, что для самоатаки и провокации эта операция слишком масштабна. Со стороны россиян операцию такого уровня никто бы не проводил, как и операцию по уничтожению Крымского моста.

Это не могла быть провокация России для того, чтобы приурочить к выходу из зернового соглашения. Они бы нашли что-то другое,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его мнению, это не могла быть операция российских спецслужб, поскольку она приводит к очень большим потерям российской армии как минимум в логистике.

Он подчеркнул, что потеря боевых кораблей, особенно после потопления "Москвы" – очень болезненна для россиян. Ведь ни один корабль не может зайти в Черное море, потому что Турция сейчас не дает этого сделать. Поэтому та группа кораблей, которая есть в Черном море – конечная по количеству, а потеря хотя бы одного корабля сильно бьет по Черноморскому флоту.

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