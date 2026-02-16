В Севастополе и Керчи шумно: оккупанты жалуются на дроны по Крыму
- В Севастополе и Керчи объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников, сбиты не менее 5 целей.
- Движение через Керченский мост временно перекрыто из-за угрозы атаки БПЛА.
Вечером 16 февраля в Севастополе и прилегающих районах звучала воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Над морской акваторией якобы уже сбито не менее 5 воздушных целей.
Об этом пишут местные телеграм-каналы и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Смотрите также ГУР устроило "жару" врагу в Крыму: под ударом был десантный катер, РЛС и не только
Что известно об атаке на Севастополь?
Около 18:00 16 февраля жители Севастополя, Таманского и Керченского полуостровов услышали сигналы воздушной тревоги из-за вероятной атаки беспилотников. Уже в 18:05 в Севастополе были слышны взрывы. По предварительным данным российских телеграм-каналов, в городе работали силы ПВО. Горожан призывают оставаться в укрытиях и избегать открытых пространств.
В направлении Севастополя реактивные беспилотники противника,
– писали местные паблики.
По словам губернатора, российская ПВО сбила 5 воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес.
В Керчи и прилегающих районах впервые с начала полномасштабной войны слышны сирены воздушной тревоги. Жители фиксируют работу российской ПВО. А паблики пишут о громких звуках сбивания беспилотников. Сейчас движение через Керченский мост временно перекрыто. Это связывают с угрозой атаки БПЛА.
Впоследствии телеграм-канал "Крымский ветер" уточнил, что серия взрывов прогремела вблизи аэродрома "Кача", на севере Севастополя.
Опасность охватывает юг Приазовья, Генический район и Арабатскую Стрелку.
Украинские и российские военные ведомства пока официально ситуацию не комментировали.
Силы обороны поразили объекты противника на ВОТ Крыма: что известно?
16 февраля стало известно, что спецподразделение "Примары" нанесло удар по стратегическим объектам противника во временно оккупированном Крыму. За прошедшую неделю спецназовцам удалось сокрушить зенитно ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и радиолокационную систему "Небо-У". Также под прицел попал десантный катер БК-16.
Украинские дроны 12 февраля поразили военный аэродром "Гвардейский" в Крыму и дата-центр в Приморске.
28 января тревога в Севастополе звучала дважды. Минобороны России сообщило об обезвреживании 75 дронов ВСУ, в том числе 23 над оккупированным Крымом.