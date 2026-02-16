В Севастополе и Керчи шумно: оккупанты жалуются на дроны по Крыму

Вечером 16 февраля в Севастополе и прилегающих районах звучала воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Над морской акваторией якобы уже сбито не менее 5 воздушных целей.

Об этом пишут местные телеграм-каналы и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Смотрите также ГУР устроило "жару" врагу в Крыму: под ударом был десантный катер, РЛС и не только

Что известно об атаке на Севастополь?

Около 18:00 16 февраля жители Севастополя, Таманского и Керченского полуостровов услышали сигналы воздушной тревоги из-за вероятной атаки беспилотников. Уже в 18:05 в Севастополе были слышны взрывы. По предварительным данным российских телеграм-каналов, в городе работали силы ПВО. Горожан призывают оставаться в укрытиях и избегать открытых пространств.

В направлении Севастополя реактивные беспилотники противника,

– писали местные паблики.

По словам губернатора, российская ПВО сбила 5 воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес.

В Керчи и прилегающих районах впервые с начала полномасштабной войны слышны сирены воздушной тревоги. Жители фиксируют работу российской ПВО. А паблики пишут о громких звуках сбивания беспилотников. Сейчас движение через Керченский мост временно перекрыто. Это связывают с угрозой атаки БПЛА.

Впоследствии телеграм-канал "Крымский ветер" уточнил, что серия взрывов прогремела вблизи аэродрома "Кача", на севере Севастополя.

Опасность охватывает юг Приазовья, Генический район и Арабатскую Стрелку.

Украинские и российские военные ведомства пока официально ситуацию не комментировали.

Силы обороны поразили объекты противника на ВОТ Крыма: что известно?