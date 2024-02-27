Взрыв был далекий и не слишком сильный. Об этом сообщает Суспильное.
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Что известно
По информации СМИ, в Севастополе 27 февраля в 14:42 местные рассказали, что слышали далекий взрыв от которого задрожали стекла в окнах.
Сейчас обстоятельства взрыва неизвестны. Местные власти также никак не прокомментировали инцидент.
Также известно, что утром 27 февраля в Севастополе уже звучали взрывы. Так называемый губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что это якобы Черноморский флот России проводил тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.
Взрывы в Крыму: последние новости
- 26 февраля оккупантам также было неспокойно в Севастополе. Вечером этого дня начала появляться информация, что в городе слышны громкие взрывы. Известно, что было 5 – 6 взрывов, впрочем, точной информации о причинах взрыва не было. Развожаев сообщил, что тогда якобы также проводились профилактические мероприятия для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами.
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что успешные операции ВСУ и ГУР в Крыму стали возможными благодаря местному населению. По его словам, они не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию украинским защитникам.