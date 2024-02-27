Взрыв был далекий и не слишком сильный. Об этом сообщает Суспильное.

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Что известно

По информации СМИ, в Севастополе 27 февраля в 14:42 местные рассказали, что слышали далекий взрыв от которого задрожали стекла в окнах.

Сейчас обстоятельства взрыва неизвестны. Местные власти также никак не прокомментировали инцидент.

Также известно, что утром 27 февраля в Севастополе уже звучали взрывы. Так называемый губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что это якобы Черноморский флот России проводил тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.

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