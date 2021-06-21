Сейчас спасатели пытаются локализовать очаг. Пожар продолжает двигаться по лесу к поселку Томашевич.
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Что известно о взрывах на складе
Из-за взрывов на военном предприятии три человека получили ранения. Власти направили на место инцидента дополнительные отряды полиции и МЧС-ников.
Раненых работников завода уже доставили в больницу. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает.
Причины взрывов неизвестные
Завод окружили полицейским кордоном, всех работников вывезли в безопасное место. Также эвакуировали людей из близлежащих домов. Пока причины взрывов не известны. Власти страны начали расследование.
Как сообщил президент Сербии Вучич, ущерб от пожара составил от 1,5 миллиона до 2 миллионов евро.
Что известно о фабрике Sloboda?
Это компания, которая производит боеприпасы и оружия. Ее создали в 1948 году. Сейчас фабрика является акционерным обществом, большая часть ее акций принадлежат государству. На предприятии работает около 2000 работников.