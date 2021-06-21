Сейчас спасатели пытаются локализовать очаг. Пожар продолжает двигаться по лесу к поселку Томашевич.

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Что известно о взрывах на складе

Из-за взрывов на военном предприятии три человека получили ранения. Власти направили на место инцидента дополнительные отряды полиции и МЧС-ников.

Раненых работников завода уже доставили в больницу. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает.

Причины взрывов неизвестные

Завод окружили полицейским кордоном, всех работников вывезли в безопасное место. Также эвакуировали людей из близлежащих домов. Пока причины взрывов не известны. Власти страны начали расследование.

Отметим! Это не первый подобный инцидент на заводе. Еще 4 июня там также взорвались снаряды.

Как сообщил президент Сербии Вучич, ущерб от пожара составил от 1,5 миллиона до 2 миллионов евро.