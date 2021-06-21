Наразі рятувальники намагаються локалізувати вогнище. Пожежа продовжує рухатися лісом до селища Томашевичі.
До теми У Сербії стався вибух на військовому заводі: довелось евакуювати населення
Що відомо про вибухи на складі
Через вибухи на військовому підприємстві троє людей отримали поранення. Влада направила на місце інциденту додаткові загони поліції і МНС-ників.
Поранених працівників заводу вже доправили до лікарні. За словами медиків, їхньому життю ніщо не загрожує.
Причини вибухів невідомі
Завод оточили поліцейським кордоном, всіх працівників вивезли у безпечне місце. Також евакуювали людей з прилеглих будинків. Наразі причини вибухів не відомі. Влада країни почала розслідування.
Як повідомив президент Сербії Александар Вучич, збиток від пожежі склав від 1,5 мільйона до 2 мільйони євро.