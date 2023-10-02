В эфире телемарафона спикер ГБР Татьяна Сапьян отметила, что среди подозреваемых есть также те, кто максимально приближен к Путину. Далее расскажем, что известно о подозрениях.

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Кому объявили о подозрениях

В этом уголовном производстве подозрения объявлены как военнослужащим армии России, так и коллаборантам из Украины, которые еще в 2014 году перебежали на сторону врага и присоединились к террористическим организациям, например, таким, как "Луганская народная республика" или "Донецкая народная республика",

– отметила Сапьян.

По ее словам, в этом уголовном производстве очень много подозрений. В то же время известно, что звучат в этих подозрениях имена людей, которые до сих пор занимают достаточно высокие должности. К примеру:

Андрей Аверьянов – генерал-майор, командир 161-го центра подготовки специалистов особого назначения главного управления генштаба вооруженных сил России;

– генерал-майор, командир 161-го центра подготовки специалистов особого назначения главного управления генштаба вооруженных сил России; Валерий Флюстиков – командующий силами специальных операций вооруженных сил России.

Сапьян обратила внимание на то, что Аверьянов входит в ближайший круг Путина. Он всегда присутствует во время официальных встреч.

Подозрения получили еще 25 непосредственных организаторов диверсий, подчеркнула спикер. Также по завершении экспертиз еще 50 граждан как России, так и Украины получат подозрения в том, что были причастны к взрывам на складах боеприпасов в Сватово, что на Луганщине, в 2015 году.

В ГБР также провели параллели между взрывами, "ниточки привели к взрывам на складах в Чехии в 2014 году". Собственно, произошли они на складах, на которых хранили оружие, которое должны были передать на нужды ВСУ.

Татьяна Сапьян отметила, что в ближайшее время материалы дела предоставят чешским правоохранителям. Это сделают на случай, если подозреваемые решили отсиживаться где-нибудь в пределах ЕС.