В ефірі телемарафону речниця ДБР Тетяна Сапьян зазначила, що серед підозрюваних є також ті, хто максимально наближений до Путіна. Далі розповімо, що відомо про підозри.

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Кому оголосили про підозри

У цьому кримінальному провадженні підозри оголошені як військовослужбовцям армії Росії, так і колаборантам з України, які ще у 2014 році перебігли на бік ворога, долучилися до терористичної організації, наприклад, таких як "Луганська народна республіка" або "Донецька народна республіка",

– зазначила Сапьян.

За її словами, у цьому кримінальному провадженні дуже багато підозр. Водночас відомо, що звучать у цих підозрах імена людей, котрі по досі обіймають досить високі посади. До прикладу:

Андрєй Авер'янов – генерал-майор, командир 161-го центру підготовки фахівців особливого призначення головного управління генштабу збройних сил Росії;

– генерал-майор, командир 161-го центру підготовки фахівців особливого призначення головного управління генштабу збройних сил Росії; Валєрій Флюстіков – командувач сил спеціальних операцій збройних сил Росії.

Сапьян звернула увагу на те, що Авер'янов входить до найближчого кола Путіна. Він завжди присутній під час офіційних зустрічей.

Наразі підозри отримали ще 25 безпосередніх організаторів диверсій, наголосила речниця. Також по завершенні експертиз ще 50 громадян як Росії, так і України отримають підозри в тому, що були причетними до вибухів на складах боєприпасів у Сватовому, що на Луганщині, у 2015 році.

У ДБР також провели паралелі між вибухами, "ниточки привели до вибухів на складах у Чехії у 2014 році". Власне, сталися вони на складах, на яких зберігали зброю, яку мали передати на потреби ЗСУ

Тетяна Сапьян зазначила, що найближчим часом матеріали справи нададуть чеським правоохоронцям. Це зроблять на випадок, якщо підозрювані вирішили відсиджуватися десь в межах ЄС.