Правоохоронці повідомили про підозри учасникам організованої групи. Наразі триває активна робота щодо підтвердження причетності цієї групи до вибухів на інших українських і закордонних складах.

До теми Хто стоїть за вибухами на військових складах в Україні та ЄС: в СБУ назвали імена

В Україні оголосили підозру колишньому охоронцю Путіна

ДБР повідомило про підозри учасникам організованої групи:

колишньому начальнику головного управління генерального штабу збройних сил Росії Ігорю Сєргуну (очолював відомство до 2016 року),

колишньому охоронцю Путіна Олексію Дюміну, який з 2013 по 2015 роки обіймав посаду начальника сил спеціальних операцій російського ГРУ,

командувачу сил спеціальних операцій збройних сил Росії генерал-майору Валерію Флюстикову,

командиру "161 Центру підготовки спеціалістів особливого призначення" головного управління генерального штабу збройних сил Росії генерал-майору Андрію Авер'янову.

Зверніть увагу! Генерал Авер’янов зараз входить до близького кола Путіна та часто присутній на офіційних зустрічах найвищого рівня.

Крім того, підозри отримали ще понад 25 безпосередніх організаторів та виконавців диверсії з числа російських спецслужб. Серед них є й всесвітньо відомі любителі "Солберських шпилів" Анатолій Чепига та Олександр Мишкін.

Підозру повідомили й спільникам російських диверсантів – зрадникам з України. Один з них безпосередньо керував БПЛА, яке скинуло вибухівку на Сватово. Це громадянин України з позивним "Старт", який у 2014 році приєднався до терористичної організації "Луганська народна республіка", а згодом почав працювати на російські спецслужби.

Після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям ГУ ГШ Росії, які вчиняли диверсії на території України та ЄС, та, можливо, продовжують це робити і зараз.

Колишній охоронець Путіна може замінити Шойгу

Нагадаємо, що після невдалого заколоту Пригожина російські пропагандисти почали обговорювати ротацію у військовому керівництві країни-агресорки. Так, окупанти припускають, що після Шойгу новим очільником міноборони Росії, ймовірно, може стати колишній охоронець Путіна Алєксєй Дюмін. Наразі він є губернатором Тульської області.

Росіяни кажуть, що саме він з 1999 по 2007 роки нібито охороняв Владіміра Путіна. Крім того, окупанти сказали, що саме Дюмін буцімто вів перемовини з Пригожиним та навіть їздив до нього, щоб розв'язати всі питання.