В суд уже направили обвинительные акты в отношении подозреваемых. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
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ГБР направило в суд обвивание в отношении двух командиров
В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей ВСУ,
– рассказали в ведомстве.
Если вину по поводу небрежного отношения к военной службе в условиях особого периода докажут, то виновным грозит до 7 лет заключения.
В настоящее время ГБР известно, что:
- в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику возле потенциально опасного полевого склада боеприпасов, недалеко от города Сватово Луганской области;
- 29 октября 2015 года из-за диверсии на военном составе произошел пожар;
- огонь вызвал детонацию разлетевшихся боеприпасов, попавших в указанную военную технику.
Это привело к уничтожению военного имущества, в частности, реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 миллионов гривен,
– заявили в ГБР.
В Государственном бюро расследований рассказали, что они продолжают принимать меры по определению лиц, причастных к диверсии на артиллерийском составе.
ГБР показало места взрывов и пожара в Сватово
Кратко о взрывах на складе боеприпасов в Сватово
- 29 октября 2015 года начали взрываться боеприпасы на складах Минобороны в Сватово на Луганшщине.
- В результате взрывов погибли четыре человека: трое военных и один гражданский.
- Только в феврале 2021 года Офис генпрокурора сообщил, что за уничтожение имущества при взрыве будут судить двое военных. Им сообщили о подозрении.
- Тогда заявили, что военнослужащие нарушили руководящие документы и разместили вверенные им подразделения возле склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А".
- 7 мая 2021 года следствие завершило расследование.