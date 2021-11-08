До суду вже скерували обвинувачувальні акти щодо підозрюваних. Про це 8 листопада повідомили в Державному бюро розслідувань.

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ДБР скерувало до суду обвиувачення щодо двох командирів

До суду направлені обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійських батарей ЗСУ,

– розповіли у відомстві.

Якщо вину щодо недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду доведуть, то винним загрожує до 7 років ув'язнення.

Наразі ДБР відомо, що:

у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку біля потенційно небезпечного польового складу боєприпасів, що неподалік міста Сватове Луганської області;

29 жовтня 2015 року через диверсію на військовому складі сталася пожежа;

вогонь спричинив детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.

Це призвело до знищення військового майна, зокрема реактивної системи залпового вогню "Ураган" та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 мільйонів гривень,

– заявили в ДБР.

У Державному бюро розслідувань розповіли, що вони продовжують вживати заходів, щоб встановити осіб, причетних до диверсії на артилерійському складі.

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