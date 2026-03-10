Россия обстреляла многоэтажки в Славянске авиабомбами: есть погибшие и десятки раненых

Утром 10 марта вражеские войска ударили по Славянску авиабомбами. В результате атаки по меньшей мере два человека погибли, еще 17 ранены. Среди них – ребенок.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно об атаке на Славянск?

Около 09:15 10 марта враг атаковал центральную часть Славянска тремя КАБами, сообщил городской голова Вадим Лях.

Целью оккупантов стали жилые многоэтажки – один из вражеских боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два – вблизи многоэтажек.

По словам Ляха, значительные разрушения получили по меньшей мере 6 жилых многоэтажных домов и 10 гражданских авто.

По состоянию на 12:00 известно о 2 погибших. Еще 17 человек ранены, среди них – 14-летний ребенок.

Сейчас масштабы разрушений и последствия атаки устанавливаются.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления России против гражданского населения.

