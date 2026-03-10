Россия обстреляла многоэтажки в Славянске авиабомбами: есть погибшие и десятки раненых
- Утром 10 марта российские войска обстреляли Славянск авиабомбами, в результате чего погибли 2 человека и 17 ранены, включая ребенка.
- Целью атаки стали жилые многоэтажки, повреждены по меньшей мере 6 домов и 10 авто; начато досудебное расследование по факту военного преступления.
Утром 10 марта вражеские войска ударили по Славянску авиабомбами. В результате атаки по меньшей мере два человека погибли, еще 17 ранены. Среди них – ребенок.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Что известно об атаке на Славянск?
Около 09:15 10 марта враг атаковал центральную часть Славянска тремя КАБами, сообщил городской голова Вадим Лях.
Целью оккупантов стали жилые многоэтажки – один из вражеских боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два – вблизи многоэтажек.
По словам Ляха, значительные разрушения получили по меньшей мере 6 жилых многоэтажных домов и 10 гражданских авто.
По состоянию на 12:00 известно о 2 погибших. Еще 17 человек ранены, среди них – 14-летний ребенок.
Сейчас масштабы разрушений и последствия атаки устанавливаются.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления России против гражданского населения.
Какие еще города недавно обстреляла Россия?
9 марта российские войска атаковали Новобаварский район Харькова. В результате удара повреждено нежилое помещение. По меньшей мере один человек пострадал. Мониторинговые каналы предупреждали о движении дронов на город.
Утром 8 марта взрывы гремели в Сумах. Воздушные силы тогда предупреждали об угрозе ударных БпЛА. Однако власти не проинформировали о последствиях и масштабах российского удара.
Вечером 6 марта из-за движения вражеских дронов в столице объявили воздушную тревогу. Впоследствии местные власти сообщили о работе ПВО.