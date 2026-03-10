Укр Рус
Россия обстреляла многоэтажки в Славянске авиабомбами: есть погибшие и десятки раненых
10 марта, 13:14
Россия обстреляла многоэтажки в Славянске авиабомбами: есть погибшие и десятки раненых

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Утром 10 марта российские войска обстреляли Славянск авиабомбами, в результате чего погибли 2 человека и 17 ранены, включая ребенка.
  • Целью атаки стали жилые многоэтажки, повреждены по меньшей мере 6 домов и 10 авто; начато досудебное расследование по факту военного преступления.

Утром 10 марта вражеские войска ударили по Славянску авиабомбами. В результате атаки по меньшей мере два человека погибли, еще 17 ранены. Среди них – ребенок.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно об атаке на Славянск?

Около 09:15 10 марта враг атаковал центральную часть Славянска тремя КАБами, сообщил городской голова Вадим Лях.

Целью оккупантов стали жилые многоэтажки – один из вражеских боеприпасов попал в многоквартирный дом, еще два – вблизи многоэтажек.

По словам Ляха, значительные разрушения получили по меньшей мере 6 жилых многоэтажных домов и 10 гражданских авто.

По состоянию на 12:00 известно о 2 погибших. Еще 17 человек ранены, среди них – 14-летний ребенок.

Сейчас масштабы разрушений и последствия атаки устанавливаются.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления России против гражданского населения.

Последствия атаки на Славянск: смотрите фото Офиса Генпрокуратуры

 

Враг атаковал Славянск: смотрите видео Вадима Ляха

Какие еще города недавно обстреляла Россия?

  • 9 марта российские войска атаковали Новобаварский район Харькова. В результате удара повреждено нежилое помещение. По меньшей мере один человек пострадал. Мониторинговые каналы предупреждали о движении дронов на город.

  • Утром 8 марта взрывы гремели в Сумах. Воздушные силы тогда предупреждали об угрозе ударных БпЛА. Однако власти не проинформировали о последствиях и масштабах российского удара.

  • Вечером 6 марта из-за движения вражеских дронов в столице объявили воздушную тревогу. Впоследствии местные власти сообщили о работе ПВО.