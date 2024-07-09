Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что российские ракеты движутся в направлении Полтавы. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Полтавской области слышали взрывы

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена ​​в 17:52. Уже через несколько минут, около 18:08, местные жители услышали взрывы на Полтавщине.

Группа крылатых ракет из Харьковской области заходят на Полтавщину!

– написали перед этим Воздушные силы.

Местные власти пока не комментировали взрывы, которые раздавались в области. Вскоре, в 18.13, во всех областях Украины объявили отбой воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности относительно разных областей Украины читайте в нашем телеграме.