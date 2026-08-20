"Люди были заблокированы": ужасающие последствия российского удара по Соломенскому району

Число погибших в результате российского комбинированного обстрела возросло до 15. В столице повреждения зафиксированы в трех районах: Святошинском, Соломенском и Дарницком. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ведущий 24 Канала Андрей Штангрет, находящийся в Соломенском районе Киева, где пострадало многоэтажное здание, рассказал, что есть обрушение на верхних этажах: с 7-го по 9-й. Также были повреждены соседние дома.

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Пожар в Соломенском районе сотрудники ГСЧС ликвидировали, но спасательные работы продолжаются до сих пор. Доступ к жилому дому ограничен. Поэтому спасатели используют кран, чтобы проверить, не остались ли в доме еще люди.

В Киевской ГВА сообщили, что в этом районе столицы обнаружили тело еще одной женщины. В результате атаки на Киев пострадали 39 человек, погибли – 15. 21 августа в Киеве объявили Днем траура.

В настоящее время продолжается демонтаж перекрытий многоэтажного жилого дома и аварийных конструкций поврежденных зданий, расположенных поблизости. Пиротехнические расчеты обследовали место обстрела на наличие ВНП и изъяли безопасные остатки вражеской ракеты.

Здесь значительные разрушения, выбило окна во всех близлежащих домах. Рядом расположен гаражный кооператив, там почти все сгорело. В настоящее время пожары ликвидированы. К нам подошла женщина, которая работает в музыкальной школе, расположенной неподалеку. Она рассказала, что в результате вражеского обстрела там вылетели окна, повреждены учебные классы. Это государственная школа, которую готовили к открытию в новом учебном году,

– рассказал Штангрет.

Об атаке баллистикой на Киев: смотрите в видео

Ведущий добавил, что жители поврежденного многоэтажного дома очень обеспокоенные и уставшие, они не спали с того момента, как началась атака на столицу. Он подчеркнул, что люди пережили страшную ночь.

Часть из них оказалась заблокирована внутри здания. Для спасателей это был приоритет №1, потому что в момент, когда горит здание, высока вероятность того, что огонь будет быстро распространяться и, соответственно, образуется большой объем угарного газа, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей,

– озвучил Штангрет.

На месте, помимо правоохранителей и спасателей, работают коммунальные службы. Они занимаются уборкой территории и помогают закрыть фанерными листами выбитые окна. Пострадавшие киевляне обращаются сейчас в центры оказания поддержки, куда подают заявления о своем имуществе, поврежденном в результате российской атаки.

Последствия обстрела столицы / Фото: ГСЧС Киева

Напомним, в Воздушных Силах сообщили, что в ночь на 20 августа Россия осуществила атаку ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории: "Оникс", "Циркон", "Искандер-М", С-400 и 36 крылатыми/авиационными ракетами Х-101/"Искандер-К"/Х-59, 8 крылатыми ракетами "Калибр", двумя "Бандеролями". Враг также применил 168 БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны-имитаторы.