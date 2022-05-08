Оккупанты продолжают захват помещений местных властей: захватили здание Дарьевского сельского совета и Токаровского старостинского округа. Об этом сообщили источники в Херсонской ОВА.

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Сотрудников на рабочие места не допустили. Покинули помещение городского совета и представители общины Берислава.

Во время визита во временно оккупированную область Пушилина и Турчака коллаборанты заявили, что "Россия здесь навсегда", и они хотят присоединить Херсонщину к стране-агрессору. Между тем поддержку от жителей области оккупанты не ощущают.

Где самая тяжелая ситуация

Стабильно критическая ситуация в общинах, которые находятся на границе со Снегиревкой, Николаевом и Днепропетровской областью, а также во всех селах бывшего Великоалександровского, Белозерского и Нововоронцовского районах.

Оккупанты терроризируют мирное население:

Источник: Людмила Денисова

В частности возле сел Геройское и Ивановка бушуют лесные пожары. Но русские солдаты запрещают их тушить. Жизнь фермеров под опасностью. Еще 2 мая глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец сообщал, что на оккупированной территории Херсонской области пожары фиксировали на более 800 гектарах леса. Но оккупанты не разрешали лесной охране подступаться к местам возгораний, пока огонь не дошел до их блокпостов. Болоховец сообщал, что пожар локализован, но исчезла связь с работниками на месте.

Кроме того, захватчики заставляют предпринимателей получать "временные разрешения" на работу, в случае отказа - конфискация имущества.

Представители оккупационных администраций в Херсонской области объезжают объекты промышленности. В первую очередь – производителей пищевой продукции с целью принудить руководство и персонал к сотрудничеству. Вооруженные русские боевики ездят по кабинетам коммерческих компаний и в ультимативной форме требуют продолжения производства продукции.

При этом оккупанты требуют "официально" оформить свою деятельность по российским правилам и получить "временное разрешение" на работу от "военно-гражданских администраций". Владельцам и работникам предприятий дали знать, что в случае прекращения работы или нарушения любых требований россиян, руководство и персонал заменят. Новых владельцев и сотрудников будут определять оккупационные администрации среди лояльных к ним людей.

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