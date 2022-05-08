Окупанти продовжують захоплення приміщень місцевих влад: захопили будівлю Дар'ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу. Про це 24 каналу повідомили джерела у Херсонській ОВА.

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Працівників на робочі місця не допустили. Залишили приміщення міської ради й представники громади Берислава.

Під час візиту в тимчасово окуповану область Пушиліна та Турчака колаборанти заявили, що "Росія тут назавжди" й вони хочуть приєднати Херсонщину до країни-агресорки. Тим часом підтримку від жителів області окупанти не відчувають.

Де найважча ситуація

Стабільно критична ситуація у громадах, які на кордоні зі Снігурівкою, Миколаєвом та Дніпропетровською областю, а також у всіх селах колишнього Великоолександрівського, Білозерського та Нововоронцовського районів.

Окупанти тероризують мирне населення:

Джерело: Людмила Денісова

Зокрема біля сіл Геройське та Іванівка вирують лісові пожежі. Але російські солдати забороняють їх гасити. Життя селян під загрозою. Ще 2 травня голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець повідомляв, що на окупованій території Херсонської області пожежі фіксували на понад 800 гектарів лісу. Але окупанти не дозволяли лісовій охороні підступатися до місць загорянь, доки вогонь не дійшов до їхніх блокпостів. Болоховець повідомляв, що пожежу локалізовано, але зник зв'язок із працівниками на місці.

Окрім цього, загарбники примушують підприємців отримувати "тимчасові дозволи" на роботу, в разі відмови – конфіскація майна.

Представники окупаційних адміністрацій в Херсонській області об’їжджають об’єкти промисловості. В першу чергу – виробників харчової продукції з метою примусити керівництво та персонал до співпраці. Озброєні російські бойовики їздять по офісах комерційних компаній та в ультимативній формі вимагають продовження виробництва продукції.

При цьому окупанти вимагають "офіційно" оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати "тимчасовий дозвіл" на роботу від "військово-цивільних адміністрацій". Власникам та працівникам підприємств дали знати, що у випадку припинення роботи або порушення будь-яких вимог росіян, керівництво і персонал замінять. Нових власників і співробітників визначатимуть окупаційні адміністрації з-поміж лояльних до них людей.

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