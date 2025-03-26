Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию. Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы.

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Что известно об атаке

По данным ОВА, российские беспилотники атаковали Ахтырку, в результате удара трех беспилотников повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре магазина, административное помещение предприятия, несколько автомобилей, хозяйственные постройки и киоски на территории рынка.

Также произошло возгорание одной хозяйственной постройки,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате атаки нет.

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Последствия удара по Ахтырке / Фото Общественное Сумы

К слову, также Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Кривому Рогу вечером 25 марта. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул рассказал, что в городе прозвучало не менее 15 взрывов. Более подробной информации об атаке он пока не указал.