Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

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Що відомо про атаку

За даними ОВА, російські безпілотники атакували Охтирку, внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку.

Також сталося загоряння однієї господарчої будівлі,

– ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загиблих або постраждалих внаслідок атаки немає.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Наслідки удару по Охтирці / Фото Суспільне Суми

До слова, також Росія завдала масованого удару "Шахедами" по Кривому Рогу ввечері 25 березня. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів, що у місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Детальнішої інформації щодо атаки він наразі не вказав.