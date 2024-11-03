Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

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"Шахеды" на Сумщине вызвали повреждения

Сегодня, 3 ноября над Шосткинской общиной подразделениями ПВО Национальной гвардии и добровольцев уничтожено 8 вражеских БпЛА типа "Шахед",

– говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что большинство взрывов, которые могли слышать местные, были вызваны работой зенитчиков. К сожалению, в области в результате вражеской атаки получили повреждения объекты инфраструктуры общины.

По предварительным данным, люди не пострадали, информации о наличии жертв также обнародовано не было. "На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий атаки россиян", – добавили там.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

К слову, ночью также силы ПВО уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед" в Хмельницкой области. Там в результате атаки произошло возгорание хозяйственного помещения. Пожар, к счастью, уже удалось ликвидировать.