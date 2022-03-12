Взрывы также раздаются в Кропивницком и Василькове

Утром 12 марта взрывы также слышны в Кропивницком и Василькове. Прежде практически по всей Украине объявили воздушную тревогу.

О взрывах в Кропивницком сообщили около 07:11, в Василькове – 07:13. В последнем говорят о серии громких звуков.

Важно В Николаеве и Днепре раздаются взрывы

Взрывы в Николаеве и Днепре

Около 06:15 появилась информация о взрывах в Николаеве и в Днепре. В телеграме пишут, что они прозвучали одновременно в разных частях города.

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Гражданам напоминают, что распространять фото и видео взрывов сейчас нельзя, поскольку работает украинское ПВО. Такие кадры будут только на руку врагу.