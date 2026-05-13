Россияне очень серьезно готовились, – авиаэксперт объяснил особенность дневной атаки "Шахедами"

Россия осуществляет массированную атаку по Украине днем 13 мая. Враг очень долго готовился к этим обстрелам с применением большого количества "Шахедов". Однако Украина также готовилась к таким вражеским ударам.

Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, чем особенна дневная атака 13 мая. По его словам, такая тактика оккупантов не совсем новая.

К теме Россия наносит массированный удар по Украине посреди дня: все о взрывах и последствиях вражеского террора

Какую тактику применяет Россия?

Константин Криволап отметил, что сейчас Украина создает такую систему ПВО относительно "Шахедов", которая позволяла бы перехватывать цели на линии боевого соприкосновения, чтобы дроны приближались к городам. В то же время россияне ищут дыры, где это еще не работает.

У оккупантов была большая дыра, которую они прорвали. Они пошли там, где сходятся границы Беларуси, Украины и России, так называемая точка "три сестры". С той стороны россияне пошли мощной атакой, большим количеством "Шахедов" вдоль нашего севера, а потом распределялись по западным областям. Другой поток пошел между Одесской и Николаевской областями, заходил с юга. Там значительно меньшее количество, потому что основное ушло именно через эту, как они считают, дыру на севере,

– сказал он.

Когда низкая облачность, "Шахеды" могут увидеть мобильные огневые группы. Поэтому дроны-перехватчики в условиях такой облачности не очень хорошо работают по тепловому следу, поэтому есть определенная проблема со сбиванием. Однако россияне не ожидали, что к этому времени украинская ПВО собьет такое количество БПЛА.

Россияне очень серьезно готовились. Они были готовы атаковать в случае, если мы нанесем удар, когда проходил парад на Красной площади. Соответственно и мы готовились к тому, что россияне в любом случае будут нас атаковать, поэтому это не неожиданность,

– подчеркнул авиаэксперт.

Украинцам нужно быть достаточно внимательными, четко выполнять все правила по собственной безопасности, прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Также нельзя ничего снимать, потому что это информация в реальном времени. Россияне мониторят все наши каналы, смотрят куда, что и как попало. Учитывая то, куда долетели "Шахеды", Россия может по их траектории понять следующий путь.

Есть технология двойного удара. Туда, где ударили, когда выехали спасательная служба и все остальные, наносят дополнительный удар. Например, если сняли какое-то конкретное помещение в Луцке, здание, то велика вероятность того, что туда снова прилетит, особенно когда это выложили в сеть,

– подчеркнул Криволап.

По его словам, это не совсем новая тактика, захватчики уже делали такие волны. Однако сейчас большая концентрация "Шахедов", которые запустили в очень узком месте, чтобы таким образом продавить украинские средства обороны.

Обратите внимание! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил массированную атаку "Шахедами" 13 мая. Россияне используют по меньшей мере три канала связи для координации этой атаки. В частности, с территории Беларуси, с временно оккупированных территорий Украины, также возможен, например, канал через мобильную связь в сторону Закарпатья, условно из Румынии. То есть вражеские БПЛА пролетают к границе Украины, не заходя на территорию Беларуси, но активно используют связь и башни на белорусской территории. Украина имеет средства противодействия, но требуется развитие умных систем ПВО для эффективной защиты.

Чего можно ожидать дальше?

В ночь на 13 мая Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине. Захватчики используют дроны, чтобы перегрузить украинскую ПВО. В ГУР заявили, что атака может происходить в несколько волн.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") сообщил, что российская атака 13 мая может продлиться до обеда 14 мая. Ночью Россия может нанести и ракетный удар. Возможно, будет еще одна волна, потому что враг накопил достаточный запас "Шахедов".

По его словам, целью россиян могут стать объекты критической инфраструктуры и Укрзализныци. Вероятно, под ударом снова будет Запад Украины. Также не исключено, что будет комбинированная атака на центральную Украину или на Запад. Враг использует реактивные "Шахеды" и "Шахеды" на радиоуправлении.