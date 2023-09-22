Взрывы в Бахчисарае: вероятно, прилетело по воинской части россиян
22 сентября прогремели взрывы в Бахчисарайском районе Крыма, а в Бахчисарае, вероятно, попадание по воинской части оккупантов.
В частности, очевидцы сообщают, что дым возник вблизи воинской части. Российские паблики уже тоже начинают осторожно писать о взрывах в Бахчисарае. Осторожно, потому что на фоне мощных взрывов в Севастополе дополнительные удары по военным объектам на полуострове вызывают панику у россиян.
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"В Бахчисарае в районе воинской части по улице Симферопольская, 2, поднимается столб дыма", – сообщают очевидцы.
Оккупанты "поют" о сбитой ракете
Оккупационные "власти" заявили о сбитой ракете в районе Бахчисарая. А столб дыма – это последствия падения обломков. Мол, загорелась трава. В частности, в этом пытается убедить население так называемый советник "председателя" Крыма Олег Крючков.
В телеграм-каналы очевидцы присылают фото из окрестностей Бахчисарая, на которых виден черный дым.
В Крыму "день хлопка"
- На оккупированном полуострове сегодня очень динамично, настоящий "день хлопка" – помимо взрывов в Бахчисарае, зафиксирован удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, взрывы слышали и в других районах полуострова.
- В городе включили сирену, оккупанты в панике призывают людей идти к укрытию.