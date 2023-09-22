Взрывы в Бахчисарае: вероятно, прилетело по воинской части россиян

22 сентября прогремели взрывы в Бахчисарайском районе Крыма, а в Бахчисарае, вероятно, попадание по воинской части оккупантов.

В частности, очевидцы сообщают, что дым возник вблизи воинской части. Российские паблики уже тоже начинают осторожно писать о взрывах в Бахчисарае. Осторожно, потому что на фоне мощных взрывов в Севастополе дополнительные удары по военным объектам на полуострове вызывают панику у россиян.

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"В Бахчисарае в районе воинской части по улице Симферопольская, 2, поднимается столб дыма", – сообщают очевидцы.

Оккупанты "поют" о сбитой ракете

! По предварительным данным, удар по вражеской воинской части был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Оккупационные "власти" заявили о сбитой ракете в районе Бахчисарая. А столб дыма – это последствия падения обломков. Мол, загорелась трава. В частности, в этом пытается убедить население так называемый советник "председателя" Крыма Олег Крючков.

В телеграм-каналы очевидцы присылают фото из окрестностей Бахчисарая, на которых виден черный дым.

В Крыму "день хлопка"