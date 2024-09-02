Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы в результате атаки есть прямое попадание в один социальный и один коммерческий объект, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке по Белгороду

Гладков заявил, что над Белгородом и в Белгородской области сработала ПВО.

Кстати, в российских телеграм-каналах начали писать о последствиях атаки в Белгороде. В частности, российская пропаганда опубликовала кадры из города.

В Белгороде, вероятно, работала российская ПВО: смотрите видео

На них заметно, что, вероятно, в результате "успешной работы ПВО" в микрорайоне Улитка:

в одном из домов выбило окна;

вспыхнул пожар в доме;

загорелись машины.

Кроме того, в российских телеграм-каналах жаловались из-за повреждения детсада на улице Горькова.

Россияне публиковали кадры из Белгорода: смотрите видео

Россияне публиковали вероятные последствия работы ПВО / фото росСМИ

Впоследствии губернатор региона Гладков заявил, что в поселке Дубовое вспыхнули 2 дома и 4 автомобиля. По его словам, спасатели ликвидируют очаги возгорания.