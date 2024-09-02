Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито внаслідок атаки є пряме влучання в один соціальний та один комерційний об'єкт, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку по Бєлгороді
Гладков заявив, що над Бєлгородом та в Бєлгородській області спрацювала ППО.
До речі, у російських телеграм-каналах почали писати про наслідки атаки у Бєлгороді. Зокрема, російська пропаганда опублікувала кадри з міста.
У Бєлгороді, ймовірно, працювала російська ППО: дивіться відео
На них помітно, що, ймовірно, внаслідок "успішної роботи ППО" у мікрорайоні Улітка:
- в одному з будинків вибило вікна;
- спалахнула пожежа в будинку;
- загорілись машини.
Окрім того, у російських телеграм-каналах бідкались через пошкодження дитсадка у на вулиці Горькова.
Росіяни публікували кадри з Бєлгорода: дивіться відео
Росіяни публікували ймовірні наслідки роботи ППО / фото росЗМІ
Згодом губернатор регіону Гладков заявив, що у селищі Дубове спалахнули 2 будинки та 4 автомобілі. За його словами, рятувальники ліквідують осередки загоряння.