Кадри диму, який здіймається над містом, публікує низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал. Також ЗМІ повідомляють про пожежі, що спалахнули після вибухів.

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В Бєлгороді лунали вибухи

Місцеві жителі почали повідомляти про вибухи в Бєлгороді близько 14:45. Перед цим на всій території Бєлгородської області була оголошена ракетна небезпека.

Росіяни також скаржаться на роботу так званої ППО в регіоні: за попередньою інформацією, в Бєлгороді є постраждалі.

У місті дуже багато "швидких", багато постраждалих, досі падають уламки,

– бідкаються місцеві жителі.

Згодом у російських ЗМІ з'явилася інформація про 8 постраждалих. Губернатор Гладков заявив, що бригади "швидкої" доставляють постраждалих до медичних закладів Бєлгорода, а пожежники борються з вогнем, який спалахнув після вибухів.

Місцева влада заявила, що інформація про наслідки нібито уточнюється, а оперативні служби працюють на місцях.

Росіяни публікують наслідки вибухів у Бєлгороді / Фото: росЗМІ

До слова, територія Росії вночі 1 вересня опинилася під масштабним ударом безпілотників. Інформація про прольоти дронів і вибухи у мережі надходила щонайменше з 8 регіонів.