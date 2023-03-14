В Белгороде "громкая хлопковая вечеринка": россияне говорят о сбитии 3 ракет

Вечером в Белгороде раздались громкие взрывы. Местные власти уже заявили, что в небе над регионом якобы сбили 3 ракеты.

Вечером 14 марта в Белгород пришел громкий "хлопок". Было несколько взрывов, которые испугали местных. Об этом сообщают российские СМИ.

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Россия заявила о работе ПВО

Местные власти Белгородской области сразу заявили о том, что в городе якобы работают силы ПВО. В частности, исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе системой ПВО сбиты 3 ракеты.

По его словам, обломки ракет попали в жилищный сектор Белгорода, повреждения зафиксированы в нескольких домах. На место происшествия выехали глава района Владимир Перцев и сам Гладков.

Так могло что-то "прилететь"

На видео, которое распространяют российские телеграм-каналы, хорошо слышны выходы. Вероятно, в Белгороде работало С-300. Кроме этого, в городе перекрыли одну из улиц – местные жители сообщают, что все-таки есть "прилет". Однако его последствия пока неизвестны. Также на одном из видео слышно, что один из звуков взрывов действительно невероятно громкий и непохож на работу ПВО.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео

Следует заметить, что россияне регулярно обстреливают Харьковскую область из Белгорода с помощью С-300. Поэтому не стоит исключать тот факт, что они вполне могли сбросить себе на головы свое же "добро", поскольку такие случаи уже случались.

При этом жители Белгорода уже трогают руками остатки обломков, фотографируют свои находки и выкладывают в сеть.

Обломки ракеты после "хлопка" в Белгороде: фото