Известно, что на Буковине работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

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Что известно о взрывах в Черновцах?

В 4:52 Запаранюк сообщил, что в сторону области движется по меньшей мере одна ракета. Также он призвал жителей Черновцов немедленно идти в укрытие.

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что в сторону Буковины и Тернопольщины летит группа ракет из Хмельницкой области.

В 4:55 председатель Черновицкой ОГА заявил о работе ПВО на Буковине.

Пока нет информации, где именно раздавались взрывы в области. Также ничего неизвестно о последствиях вражеской атаки.

Кроме Черновцов, под атакой дронов и ракет на Западе находился Франковск.