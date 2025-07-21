Известно, что на Буковине работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.
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Что известно о взрывах в Черновцах?
В 4:52 Запаранюк сообщил, что в сторону области движется по меньшей мере одна ракета. Также он призвал жителей Черновцов немедленно идти в укрытие.
Впоследствии Воздушные силы уточнили, что в сторону Буковины и Тернопольщины летит группа ракет из Хмельницкой области.
В 4:55 председатель Черновицкой ОГА заявил о работе ПВО на Буковине.
Пока нет информации, где именно раздавались взрывы в области. Также ничего неизвестно о последствиях вражеской атаки.
Кроме Черновцов, под атакой дронов и ракет на Западе находился Франковск.